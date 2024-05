LPI-EF: Versuchter Einbruch in Baucontainer

Erfurt (ots) - Auf ein Geschäftshaus hatten es Einbrecher am Dienstagabend in der Erfurter Altstadt abgesehen. Dazu gelangten die Täter zunächst schadlos durch die Hauseingangstür in das Treppenhaus des Gebäudes. Anschließend versuchten sie mit Gewalt zwei Bürotüren aufzuhebeln. Als sie an den Türen scheiterten, brachen sie im Keller eine Kellerbox auf und stahlen daraus ein Elektrowerkzeug im Wert von etwa 500 ...

