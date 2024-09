Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf der L 3178 - Kradfahrer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiensteinau. Am Sonntag (22.09.) kam es gegen 12.30 Uhr auf der L 3178, zwischen Freiensteinau und Nieder-Moos zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Pkw BMW 420I die Landstraße 3178 - aus Richtung Freiensteinau kommend - in Richtung Nieder-Moos. Ein 21-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Bergstraße fuhr mit seinem Motorrad Honda hinter dem Pkw BMW in die gleiche Richtung. Der Pkw-Fahrer wollte im weiteren Verlauf am Ortseingang von Nieder-Moos in die Straße Hinterweide abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Dies erkannte der Kradfahrer zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw BMW auf. Durch den Aufprall durchbrach der Kradfahrer mit dem Motorradhelm die Heckscheibe des abbremsenden Fahrzeugs. Der Kradfahrer wurde hierdurch verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

