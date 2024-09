Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mädchengruppe schlägt 16-Jährige im Bahnhof Rotenburg

Rotenburg an der Fulda (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Eine 14-Jährige aus Bad Hersfeld soll, gemeinschaftlich mit drei bislang unbekannten Mädchen, eine 16-Jährige aus Rotenburg geschlagen und in den Bauch getreten haben. Die Tat ereignete sich bereits am 7. September 2024, gegen 21 Uhr, am Gleis 1 des Rotenburger Bahnhofes.

Nach der Attacke sei die Vierergruppe geflüchtet. Die 16-Jährige erstattete anschließend Strafanzeige bei der Polizei in Rotenburg. Inzwischen führt die Bundespolizeiinspektion in Kassel die Ermittlungen wegen Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall vom 7. September machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

