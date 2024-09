Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kajakfahrer durch Feuerwehr gerettet - Strömung zu stark (KORREKTURMELDUNG Bildänderung)

Huntlosen (ots)

Am Samstag Abend gegen 19:00 Uhr geriet ein Kajakfahrer im Bereich Amelhausen auf der Hunte in Not. Er hatte sich in einem quer in die Hunte gestürzten Baum verhakt. Aus eigener Kraft war es ihm nicht möglich, sich und das Boot aus der misslichen Lage zu befreien. Aufgrund der starken Strömung war auch ein gefahrloses Erreichen des rettenden Ufers unmöglich.

Ein ihn begleitender Kajakfahrer wählte deshalb den Notruf 112. Da der Anrufer die Lage der Einsatzstelle relativ genau benennen konnte, war die Feuerwehr Huntlosen nach nur kurzer Suche rasch vor Ort.

Zunächst wurde das Boot mit einer Leine fixiert. Die Person konnte sich nun, gesichert durch einen angeleinten Rettungsring, unversehrt ans Ufer begeben. Im Anschluss wurde auch das Kajak an Land gebracht.

Die Feuerwehr Huntlosen war mit zwei Löschfahrzeugen und einem Vorrausfahrzeug eine Stunde lang im Einsatz.

