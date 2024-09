POL-GT: Einbruch an der Hesselner Straße

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Dienstag (09.09., 23.15 Uhr - 10.09., 06.30 Uhr) wurde ein weißer Audi SQ8 von der Hofeinfahrt eines Hauses an der Straße Am Pferdehof gestohlen. Der Wagen wurde in den Morgenstunden in derselben Straße, weniger hundert Meter weiter, aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte versucht hatten, ...

mehr