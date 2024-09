Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlener Audi SQ8 aufgefunden - Zeugenhinweise erbeten

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Dienstag (09.09., 23.15 Uhr - 10.09., 06.30 Uhr) wurde ein weißer Audi SQ8 von der Hofeinfahrt eines Hauses an der Straße Am Pferdehof gestohlen. Der Wagen wurde in den Morgenstunden in derselben Straße, weniger hundert Meter weiter, aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte versucht hatten, Fahrzeugteile aus dem Auto auszubauen. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat in der Nacht in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell