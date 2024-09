Polizei Gütersloh

POL-GT: 29-jähriger Einbrecher möglicherweis auch für Einbruch in Sakristei verantwortlich

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Nach einem Einbruch in eine Schule an der Fürst-Bentheim Straße (07.09., 04.40 Uhr), stellte sich der 29-jährige Einbrecher, nachdem das Gebäude durch die Polizei umstellt worden war. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/polizei-stellt-29-jaehrigen-nach-einbruch-in-schule

In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in die Sakristei der St. Johann Baptist Kirche an der Nonenstraße (06.09., 20.15 Uhr - 07.09., 09.20 Uhr). https://guetersloh.polizei.nrw/presse/einbruch-in-sakristei-der-st-johann-baptist-kirche Durch die Polizei Gütersloh sind dazu Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Erste Ermittlungen führten zu dem Verdacht, dass der 29-jährige Dortmunder auch für den Sakristeieinbruch verantwortlich ist.

Die Polizei Gütersloh sucht weiterhin Zeugen. Wer hat rund um den Tatort an der Nonenstraße verdächtige Angaben gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell