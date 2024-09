Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsbeeinträchtigungen am Sonntag in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Aufgrund des Bundesschützenfests wird es insbesondere am Sonntag, 15.09. in Rietberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es ist geplant, den Torfweg am Sonntag aufgrund eines Umzugs von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr zu sperren. Zudem wird ab 12.020 Uhr ein Festumzug durch die Stadt bis zum Gartenschauparkgelände stattfinden. Vermutlich werden die Schützen drei bis vier Stunden unterwegs sein. Die Route führt über folgende Straßen: Torfweg, Rügenstraße, Klingenhagen, Rathausstraße, Bahnhofstraße, Stennerlandstraße, Kampstraße, Gersteinstraße und wieder über die Stennerlandstraße bis in den Park hinein.

Ortskundige werden gebeten, die Straßen zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell