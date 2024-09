POL-GT: Mercedes zwischen Harsewinkel und Brockhagen gestohlen

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am vergangenen Wochenende (06.09. - 09.09.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Hörakustikgeschäft an der Hauptstraße ein. Die Einbrecher hebelten an einer Tür. In dem Geschäft durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch an der Hauptstraße machen. ...

