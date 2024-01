Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein Vereinsheim in der Holthauser Straße

Hattingen (ots)

An Silvester in der Zeit von 0 Uhr bis 14.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Vereinsheim auf und durchsuchten die Räumlichkeiten vermutlich nach Wertgegenständen. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter flüchteten nach Tatausführung in unbekannter Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell