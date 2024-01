Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausbrand in Windischholzhausen

Erfurt (ots)

Das neue Jahr begann für eine Familie aus Windischholzhausen mit einem großen Schrecken. In der Silvesternacht waren sie gegen 02:30 Uhr durch einen Knall aufgeschreckt worden. Als sie nach dem Rechten schauten, stand ihr Carport und das darin befindliche Auto in Flammen. Die dreiköpfige Familie konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Allerdings griff das Feuer auf ihr Haus über, sodass die Fassade und der Dachstuhl in Brand gerieten. Der verursachte Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Ermittler der Kriminalpolizei untersuchen im Laufe des Tages den Brandort. (JN)

