POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

67-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Fulda. Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (22.09.) leicht verletzt. Er befuhr nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen gegen 10.20 Uhr die L 3418 aus Richtung Kaiserwiesen kommend in Fahrtrichtung Kohlhaus und wollte nach links in den Radweg in Richtung Bronnzell abbiegen. Zur gleichen Zeit überholte ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer den Pedelec-Fahrer. Dieser zog nach links, um abzubiegen und fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Mercedes. Der 67-jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein grauer Skoda-Oktavia wurde am Samstag (21.09.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war in der Zeit von 13.:30 Uhr bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums Emaillierwerk ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich beim Ausparken beziehungsweise Rangieren, die hintere Tür und den Radlauf auf der Fahrerseite beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Künzell. Am Sonntag (22.09.) wurde ein grauer BMW 545 E XDRIVE von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr in der Danziger Straße auf dem Parkplatz eines Restaurants ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher das Fahrzeugheck des BMWs beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Fulda. Ein schwarzer Mitsubishi wurde am Sonntag (22.09.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mitsubishi wurde in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15 Uhr in der Wolfgang-Klemperer-Straße auf dem Parkplatz der Tierklinik ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie hinten links eine Delle an ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Samstag (21.09.), gegen 14.45 Uhr, kam es in der Meisebacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 38-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pkw auf der Meisebacher Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße "Am Frauenberg" einbiegen. Eine 65-jährige Frau aus Hannover befuhr zunächst den parallel zur Meisbacher Straße geführten Radweg mit ihrem Fahrrad und überquerte die Straße "Am Frauenberg". Als sie den Pkw bemerkte, bremste sie ihr Fahrrad stark ab und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am Samstag (21.09.), gegen 16.40 Uhr, kam es auf der K1a zwischen Mecklar und Meckbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 57-jähriger Mann aus Ludwigsau befuhr mit seinem Pkw die K1a von Mecklar kommend in Richtung Meckbach und wollte nach rechts in die Lindenalle einbiegen. Ein 47-jährige Frau aus Ludwigsau befuhr ebenfalls die K1a von Mecklar in Richtung Meckbach. Aus bislang unklarer Ursache kollidierte die 47-Jährige mit der rechten Fahrzeugseite des 57-Jährigen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 27.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuenstein. Am Samstag (21.09.), gegen 14.15 Uhr, kam in im Bereich der Einmündung von der Abfahrt der A7 zur B 324 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 65-Jähriger aus Burbach fuhr mit seinem Pkw von der Autobahn ab und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Neuenstein-Aua einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 81-Jährigen aus Knüllwald. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (22.09.), gegen 13:20 Uhr, befuhr eine unbekannte Radfahrerin die Straße Sölzerhöfe in Richtung Kathuser Straße. Eine 58-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld war nach derzeitigen Erkenntnissen zu Fuß in gleicher Richtung unterwegs. Die Radlerin schaute vermutlich beim Fahren nach hinten, übersah die Fußgängerin und fuhr gegen ihr linkes Bein. Sie erlitt eine Schnittverletzung am linken Unterschenkel und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin entfernte sich vom Unfallort. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa zehn Jahre alt, blond, schulterlange Haare, weißes Kinderfahrrad, weißer Helm. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Am Donnerstag (19.09.) kam es in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hintergasse. Ein geparkter Pkw wurde vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Lauterbach sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/ 971-0 erreichbar.

