Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz in Rebgeshain - Sieben Personen festgenommen

Ulrichstein (ots)

Im Ulrichsteiner Ortsteil Rebgeshain kam es am vergangenen Donnerstag (19.09.), gegen 19 Uhr, zu einem Polizeieinsatz, bei dem insgesamt sieben Personen in einer Lagerhalle in der Schottener Straße festgenommen wurden.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen ist die Mitteilung einer Speditionsfirma über das Abhandenkommen einer Lieferung von circa 170 E-Bikes. Erste Ermittlungen führten die Beamten zu einer Lagerhalle nach Rebgeshain. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Gießen einen Durchsuchungsbeschluss für das Objekt. Vor Ort konnten zivile und uniformierte Kräfte der Polizei Osthessen insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 26 und 40 Jahren antreffen und widerstandslos festnehmen.

In der Lagerhalle wurden durch die Ermittler unter anderem hochwertige E-Bikes, elektronische Haushaltsgeräte, Kupfer im zweistelligen Tonnenbereich sowie verschiedene Produkte einer Handelskette für Streetwear und Sneaker aufgefunden. Der Gesamtwert der Ware beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa fünf Millionen Euro. Sie wurde - ebenso wie vor Ort befindliche Fahrzeuge - sichergestellt. Die polizeilichen Maßnahmen in der Lagerhalle dauern weiterhin an.

Alle Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges, der gewerbsmäßigen Hehlerei sowie der Unterschlagung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell