Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

16-Jähriger durch Unfall leicht verletzt

Fulda. Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Montag (23.09.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Roller die Bronnzeller Straße in Richtung Fulda. Aus bislang unklarer Ursache kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Renault. Der 16-jährige wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Schenklengsfeld. Am Montag (23.09.), zwischen 19.30 und 19.40 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines BMW aus Hohenroda die Landecker Straße aus Richtung Oberlengsfeld kommend in Richtung L 3172. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr nach aktuellen Erkenntnissen in entgegengesetzter Richtung, touchierte im Vorbeifahren den Außenspiegel des BMW und entfernte sich. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Hauneck. Am Montag (23.09.), gegen 10.48 Uhr, bog ein 78-jähriger Fahrer eines Kia Venga aus Bad Hersfeld von der Hersfelder Straße nach links auf die B 27 in Richtung Bad Hersfeld ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 39-jährigen Fahrerin eines Kia aus Eiterfeld, die die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Freiensteinau. Am Montag (23.09.), gegen 7.30 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Skoda Octavia die Landesstraße von Ober-Moos herkommend in Richtung Gunzenau und wollte auf die Landesstraße in Richtung Nieder-Moos abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem VW Golf die Landesstraße in Richtung Nieder-Moos befuhr. Bei dem Unfall wurde die 52-jährige Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 9.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell