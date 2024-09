Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüch in Einfamilienhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohngebäude

Schlitz. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Langfinger am Montag (23.09.), zwischen 10 und 12 Uhr, Zutritt zu einem Wohngebäude in der Straße "An der Hall". Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lautertal. Unbekannte Täter hebelten am Dienstag (24.09.), zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr, gewaltsam die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "In den Bachwiesen" in Hopfmannsfeld auf. Aus dem Inneren wurden zwei Tresorwürfel sowie eine Geldkassette ohne Geld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Grebenau. Zwei bislang unbekannte männliche Täter verschafften sich am Dienstag (24.09.), zwischen 13.45 und 13.50 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kirchenpfad" in Wallersdorf, indem sie im rückwärtigen Bereich ein Fenster aufhebelten. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von rund 600 Euro flüchteten sie. Die Langfinger waren nach aktuellen Erkenntnissen mit einer weiteren Person in einem dunkelblauen BMW X3 unterwegs und flüchteten in Richtung der Straße "Baumgarten". Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell