POL-BO: Alleinunfall in Herne: Autofahrer (27) schwer verletzt

Bochum (ots) - In der Zeit vom 18. (20.15 Uhr) auf den 19. Juli (7.30 Uhr) kam es in Bochum zu einer Sachbeschädigung. Noch Unbekannte haben an der Diekampstraße eine an einem Parteibüro aufgehängte Flagge im zweiten Obergeschoß beschädigt. Wie die Beschädigung herbeigeführt wurde, ist derzeit noch unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 ...

