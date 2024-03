Polizei Münster

POL-MS: 90-jährige Maria K. aus Münster vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Polizei Münster ist aktuell auf der Suche nach einer vermissten Münsteranerin.

Die 90-jährige Maria K. verließ am Freitagmittag (22.03., 13:35 Uhr) ein Altenzentrum an der Manfred-von-Richthofen-Straße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Münsteranerin ist circa 1,50 - 1,60 Meter groß, hat kurze graue Haare und eine dünne Statur. Beim Verlassen war sie vermutlich mit einer weißen Jacke, einer dunkelblauen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Maria K. trägt zudem zwei Stofftaschen mit sich.

Die 90-Jährige ist an Demenz erkrankt und findet möglicherweise nicht alleine zurück. Nach ersten Erkenntnissen ist die Vermisste in der Vergangenheit des Öfteren mit dem Bus in Richtung Aasee gefahren.

Die Suche der Polizei mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer war bislang erfolglos.

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell