POL-MS: Masche "Falscher Polizeibeamter" - Betrüger erbeuten mit Schockanruf Bargeld und Schmuck in Wert von 23.000 Euro

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Donnerstag (21.03., 12:00 Uhr) eine 84-jährige Münsteranerin mit einem Schockanruf um Bargeld und Schmuck im Wert von 23.000 Euro betrogen.

Nach Angaben der Seniorin erhielt sie gegen Mittag auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf von einem Mann, der vorgab, ein Polizist mit dem Namen "Martin Schmelzer" zu sein. Dieser behauptete, ein Familienmitglied der 84-Jährigen sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, bei dem ein Kind gestorben sei. Um eine Inhaftierung der Angehörigen zu verhindern, solle die Seniorin eine Kaution zahlen. Die Seniorin folgte unter dem Eindruck des Schockanrufs stehend den Anweisungen des Anrufers und packte 8.000 Euro in Bar und Schmuck in Wert von 15.000 Euro in eine Tasche. Gegen 13 Uhr erschien ein weiterer Betrüger an der Adresse der Münsteranerin am Werneweg und nahm die Tasche mit.

Die Geschädigte beschreibt den Abholer als sehr schlank und dunkel gekleidet. Er soll kurze Haare und einen dunklen Bart getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten. Nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter 110!

