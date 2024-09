POL-OH: Autokennzeichen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Wohngebäude Schlitz. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Langfinger am Montag (23.09.), zwischen 10 und 12 Uhr, Zutritt zu einem Wohngebäude in der Straße "An der Hall". Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer ...

mehr