POL-NI: Unfallflucht auf dem Parkplatz Media-Markt Nienburg

Stadthagen (ots) - (wer) Am Montag, den 15.07.2024, wurde dem Polizeikommissariat Stadthagen eine Sachbeschädigung eines Einkaufswagenunterstandes auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Jahnstraße 35 in Stadthagen gemeldet. Hierbei wurde eine Scheibe eines Einkaufswagenunterstandes mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt ...

mehr