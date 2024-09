POL-OH: Update: Raubüberfall auf Getränkemarkt - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Lauterbach. In der Straße "Am Eisenberg" im Ortsteil Wallenrod brachen Unbekannte am Donnerstag (26.09.), zwischen 12.20 Uhr und 16 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt und stahlen eine Kamera sowie Geschirr im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die ...

