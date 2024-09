Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Ladengeschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Lauterbach. In der Straße "Am Eisenberg" im Ortsteil Wallenrod brachen Unbekannte am Donnerstag (26.09.), zwischen 12.20 Uhr und 16 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt und stahlen eine Kamera sowie Geschirr im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Ladengeschäft

Ulrichstein. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (27.09.), gegen 1 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt in der Schaubstraße ein. Die Täter hebelten dazu die Zugangstür zu einem Büro auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

