Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer fährt in geparktes Auto und verletzt sich leicht

Hagen-Dahl (ots)

Am Mittwoch (26.06.) fuhr ein 56-Jähriger auf der Delsterner Straße mit seinem Fahrrad in einen geparkten VW. Der Mann aus Steinfurt war um 13.10 Uhr in Richtung Dahl unterwegs. Er gab bei der Unfallaufnahme an, aufgrund eines Signals seines am Fahrrad befindlichen Boardcomputers kurzzeitig abgelenkt gewesen zu sein. Als er wieder auf die Fahrbahn sah, konnte er den Zusammenstoß mit dem am Seitenrand geparkten VW nicht mehr verhindern. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Steinfurter zur Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell