POL-SN: Handtasche aus Rollator entwendet - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Einer 92-jährigen Schwerinerin wurde am Dienstag (19.12.2023) die Handtasche mit mehreren hundert Euro entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die deutsche Schwerinerin war im Bereich Neu Zippendorf mit ihrem Rollator unterwegs, nachdem sie zuvor in einem nahe gelegenen Geldautomaten Bargeld abgeholt hatte. Die Täter sollen ihr in der Magdeburger Straße gegen 11:00 Uhr die Handtasche aus dem Rollator entrissen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Rentnerin blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache entgegen.

