Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Angestellte verfolgt Ladendieb - Tatverdächtiger wehrt sich

Troisdorf (ots)

Am Montag (25. November) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Kölner Straße in Troisdorf.

Gegen 15:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der 49-jährige Tatverdächtige die Filiale betrat und gezielt in Richtung Parfümabteilung ging. Dort entnahm er aus einem Regal zwei Parfüm-Flakons und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Die Angestellte folgte dem Mann in Richtung Paul-Müller-Straße. Dort traf sie zufällig auf zwei uniformierte Außendienstmitarbeiter des Troisdorfer Ordnungsamtes. Sie bat die beiden Männer um Hilfe. Die Ordnungshüter sprachen den 49-Jährigen an und konfrontierten ihn mit dem Tatvorwurf.

Der Verdächtige nahm daraufhin Reißaus und lief davon. Die Stadtbediensteten verfolgten den Flüchtigen und konnten ihn nach wenigen Metern einholen und festhalten. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei wehrte sich der mutmaßliche Ladendieb nach Kräften, indem er um sich schlug und trat. Die beiden Mitarbeiter der Stadt Troisdorf blieben nach aktuellem Kenntnisstand bei der Widerstandshandlung des 49-jährigen Troisdorfers unverletzt.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurde neben den beiden entwendeten Parfüms auch eine kleine fünfstellige Menge Bargeld gefunden. Der Mann kam mit zur Polizeiwache. Dort konnte die Herkunft eines Großteils des Bargeldes nachgewiesen werden. Woher jedoch der verbleibende Teil stammte, konnte der 49-Jährige nicht plausibel erklären. Das Geld wurde von der Polizei bis zur Klärung der Herkunft sichergestellt, während die gestohlenen Parfüms an den Drogeriemarkt zurückgegeben wurden.

Der Troisdorfer konnte aufgrund fehlender Haftgründe die Polizeiwache zunächst auf freien Fuß verlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell