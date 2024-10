Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgrund zweier Wohnungseinbrüche, welche sich zwischen Samstag (26.10.2024) 16:30 Uhr und Sonntag (27.10.2024) 19.40 Uhr im Rebenweg und in der Straße "Oberer Schützenrain" in Leonberg ereignet haben. Vermutlich dieselben bislang unbekannten Täter gelangten, in dem sie eine Terrassentür einschlugen bzw. ein Fenster aufhebelten in die Wohnräume, die sie im Anschluss durchsuchten. Während den Tätern im Rebenweg Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände fiel, dürften sie im "Oberen Schützenweg" ohne Beute das Weite gesucht haben. Der entstandene Sachschaden wird sich vermutlich jeweils auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell