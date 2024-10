Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Geschädigte einer Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter war am Donnerstag (24.10.2024) gegen 11.15 Uhr in Ludwigsburg unterwegs. Der 37-Jährige befand sich im Rückstau einer roten Ampel in der Heilbronner Straße, als er auf einen vor ihm stehenden, vermutlich grünen Kleinwagen auffuhr. Am Steuer des Kleinwagens soll eine etwa 60 Jahre alte Frau gesessen haben. Anschließend fuhr der 37-Jährige weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Er war mit einem Transporter eines großen Onlineversandhändlers unterwegs. Noch am selben Tag stellte er sich der Polizei. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

