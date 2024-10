Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand am Freitag (25.10.2024) zwischen 12.30 Uhr und 17.00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Jahnstraße in Marbach am Neckar. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen das Heck eines geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell