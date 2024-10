Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14 Nufringen: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (26.10.2024) kam es gegen 12:30 Uhr auf der B14 zwischen Nufringen und Gärtringen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 28-jährige Smart-Lenkerin befuhr die B14 aus Herrenberg kommend in Richtung Gärtringen. Hierbei geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 84-Jährigen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden außerdem ein VW sowie ein Mazda beschädigt. Die Fahrerin des Smart wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt gemeinsam mit ihrer 6-jährigen leicht verletzten Tochter in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt ebenfalls zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Neben vier Streifenbesatzungen war auch ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort, darunter ein Hubschrauber. Zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten wurde die B14 zwischen Nufringen und Gärtringen durch die Straßenmeisterei Herrenberg für insgesamt drei Stunden gesperrt.

