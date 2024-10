Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ost: 30-Jähriger durchwühlt Autos - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Ludwigsburg konnten am Freitagnacht (25.10.2024) einen 30-Jährigen vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, sich in der Ludwigsburger Oststadt an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht und diese nach Wertsachen durchwühlt zu haben. Zeugen hatten die Polizei verständigt, da sich der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht in der Egerländer Straße auffällig für parkende Fahrzeuge interessierte und mutmaßlich wiederholt versuchte, diese zu öffnen. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der 30-Jährige schließlich angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm wurden unter anderem Münzgeld, eine Armbanduhr, ein Kaffeebecher, eine Trinkflasche, Kosmetik und Schminkzubehör sowie ein Visitenkartenetui aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass diese Gegenstände zuvor aus parkenden Fahrzeugen entwendet worden waren. Der Polizeiposten Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere Personen, die ihre Fahrzeuge in der Oststadt im Bereich um die Egerländer Straße herum geparkt hatten und deren Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt worden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 29920-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

