Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (23.10.2024) gegen 17.00 Uhr wurde eine Unfallflucht in der Straße "Am Leiselstein" in Marbach am Neckar dem Polizeirevier Marbach am Neckar gemeldet. Ein bislang unbekannter Lenker eines PKW dürfte zu schnell über den Parkplatz einer Schule gefahren und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierauf überfuhr er eine Hecke. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er anschließend seine Fahrt jedoch fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Möglicherweise war in den Unfall ein Mazda, Typ 2 involviert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell