Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (24.10.2024) zwischen 15:00 Uhr und 15:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ereignet hat. Dort wurde vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeugs ein Mitsubishi am Heck beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07156 4352 - 0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell