Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfallflucht in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (24.10.24) zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhrbeschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Vorbeifahren einen in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Fahrzeuganhänger. Der entstandene Schaden an dem Anhänger wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell