Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Vandalismus in Leonberg-Eltingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (24.10.24) zwischen 00.00 Uhr und 05:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in Leonberg-Eltingen. Noch unbekannte Personen warfen in der Römerstraße gewaltsam einen Automaten für Getränke und Süßigkeiten um. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605171 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell