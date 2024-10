Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorrad gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Äußerst dreist ging ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch (23.10.2024) gegen 13.00 Uhr vor, als er am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen ein Motorrad stahl. Der Täter betrat zunächst eine Filiale einer Motorradmarke und gab gegenüber einer Verkäuferin an, eine Probefahrt durchführen zu wollen. Die Frau wollte dies in die Wege leiten und begab sich zu einem verantwortlichen Kollegen ins Büro. Währenddessen verließ der Täter das Geschäft. Davor befanden sich drei weitere unbekannte Männer. Der hinzugerufene Kollege ging ihm hierauf nach und musste mitansehen, wie der Unbekannte auf ein vor dem Eingang abgestelltes Vorführ-Motorrad stieg und in Richtung des Flugfelds davonfuhr. Die drei Männer waren schließlich auch verschwunden. Bei der Maschine handelt es sich um eine Harley-Davidson, Typ Street Bob 114 in Gelb. Am Motorrad befinden sich Böblinger Kennzeichen (BB-). Der Wert der Harley-Davidson beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben und trug einen Dreitagebart sowie eine Sonnenbrille. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover und einer schwarzen Weste. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

