Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Unfallflucht in der Gartenstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch (23.10.2024, 09.30 Uhr) bis Donnerstag (24.10.2024, 11.30 Uhr) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße in Deckenpfronn. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Beschädigungen kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim Verursacherfahrzeug nicht um einen Pkw, sondern um einen kleineren Lkw oder einen Lieferwagen handelte. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

