Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit das Polizeirevier Ludwigsburg gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Am Mittwoch (23.10.2024) zwischen 19:30 Uhr und 22.00 Uhr zerkratzte der Unbekannte beide Seiten sowie die Motorhaube eines schwarzen Mercedes, der in der Brucknerstraße in Ludwigsburg-Ost abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell