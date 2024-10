Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (22.10.2024) 16:30 Uhr und Mittwoch (23.10.2024) 15:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Pfarrstraße in Neckarweihingen. Die Täter verschafften sich vermutlich durch eine aufgehebelte Türe auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt und durchsuchten die Wohnräume des Einfamilienhauses. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter während der Tatausführung gestört wurden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

