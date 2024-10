Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Diebstahl aus einem Hofladen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (23.10.2024) zwischen 01:00 Uhr und 01:15 betraten bislang unbekannte Täter einen dauerhaft geöffneten Hofladen im Sersheimer Weg in Oberriexingen. Aus einem Kühlschrank entwendeten die Täter drei rote Kunststoffboxen mit rund 40 bis 50 Kilogramm Fleisch. Des Weiteren entwendeten sie rund 15 Packungen Würste sowie zehn Packungen Rauchfleisch. Die Lebensmittel haben einen Wert von rund 730 Euro. Außerdem brachen sie eine, an einer Holzpalette verschraubte, Geldkassette auf und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 20 Euro Bargeld. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen zum Tatzeitpunkt im Bereich rund um den Aussiedlerhof im Sersheimer Weg machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

