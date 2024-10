Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrug durch vermeintlichen Vodafone-Mitarbeiter

Recklinghausen (ots)

An der Schultenstraße wurden am 9. Oktober gegen 17:05 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mehrere Bewohner von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen.

Der Mann stellte sich zunächst als Vodafone-Mitarbeiter bei einer Seniorin vor und erlangte unter diesem Vorwand ihre Ausweisdaten, ihre Bankkartennummer sowie eine Unterschrift. Bei einer weiteren Hausbewohnerin gab derselbe Mann vor, die Glasfaserkabel überprüfen zu müssen. Hier hatte er jedoch keinen Erfolg.

Der Betrug fiel erst einige Tage später auf. Die Seniorin informierte sofort die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- 1,75 Meter, ca. 90 kg - schwarze lockige Haare bis zum Kinn - braune Augen - blaue Jacke mit weißer Aufschrift - blaue Hose - schwarze Schuhe

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

Betrüger versuchen mit den unterschiedlichsten Maschen an Geld und Wertsachen zu kommen. Informieren Sie auch Ihre Angehörigen regelmäßig über Betrugsarten und Betrugsmaschen. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auch hier:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

