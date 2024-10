Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Montagnachmittag nach einem Autofahrer.

Gegen 16:25 Uhr fuhr ein 21-Jähriger aus Bottrop mit seinem Fahrrad auf der Adolf Kolping Straße in Richtung Essener Straße. Im Kreuzungsbereich Prosperstraße/ Adolf Kolping Straße kreuzte ein Auto seinen Weg, weshalb er stark abbremsen musste und stürzte. Der unbekannte Autofahrer flüchtete vom Unfallort uns setzte seine Fahrt in Richtung Peterstraße fort. Der Radfahrer konnte sich lediglich an einen schwarzes Auto erinnern. Er wurde leicht verletzt und benötigte keinen Rettungswagen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

