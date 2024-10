Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann bei versuchtem Tötungsdelikt verletzt - Tatverdächtiger auf der Flucht

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag (12.10.2024) schoss ein 32-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus Viersen auf einen ebenfalls 32-jährigen Dorstener. Der Mann hatte geschossen, nachdem der Dorstener aus seiner Wohnung (Stadtteil Hardt) in den Hausflur getreten war. Nachdem sich der durch die Schussabgabe verletzte Dorstener wieder in seine Wohnung zurückziehen konnte, flüchtete der Tatverdächtige in einem Auto.

Der 32-jährige Dorstener musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand nicht. Als Hintergrund der Tat wird Eifersucht vermutet.

Mit Hilfe von Spezialkräften wurde noch in der Nacht zu Sonntag die Wohnung des Tatverdächtigen in Viersen durchsucht. Der Mann war nicht vor Ort, die Polizei konnte aber das Fahrzeug sicherstellen, das zur Flucht benutzt wurde.

Die Polizei fahndet weiter nach dem 32-Jährigen.

Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: OStA´in Rothe Für das Polizeipräsidium Recklinghausen EKHK Wagner

