Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Dorsten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Freitag (11. Oktober) in der Zeit von 7.20 Uhr bis 14.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus auf der Halterner Straße ein. Dazu hebelten sie eine Haus- und eine Wohnungstür auf. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie unerkannt.

Auf dem Bruchweg hebelten bislang unbekannte Täter eine Terassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 11. Oktober (17.00 Uhr) und dem 12. Oktober (10.30 Uhr). Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt.

Auf der Martinistraße versuchten zwei bislang unbekannte Täter ein Schaufenster eines Geschäftes einzuschlagen - vermutlich, um in der Auslage befindlichen Schmuck zu stehlen. Die Scheibe zersplitterte jedoch nicht vollständig und die Unbekannten ergriffen die Flucht. Zeugen konnten sie dabei beobachten und wie folgt beschreiben:

- schwarzer Kapuzenpullover - Kapuze über den Kopf gezogen - schwarze Hosen - schwarze Schuhe

Der Vorfall ereignete sich am 13. Oktober um 1.36 Uhr.

Bottrop:

Am Samstagabend (12. Oktober) wurde ein Nachbar Zeuge eines Einbruchsversuchs auf der Lehmkuhler Straße.

Gegen 19.10 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter die Haustür einer dortigen Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Zwei weitere Personen, die bislang ebenfalls unbekannt sind, standen "Schmiere". Als ein Nachbar zurückkehrte, flüchteten die Unbekannten. Am Wohnhaus konnten im Anschluss Hebelspuren festgestellt werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Personen, die sich im Bereich der Tür befanden:

- schmale Statur - dunkle Bekleidung - ca. 25 - 28 Jahre

Personen, die "Schmiere" standen:

- kräftige Statur - dunkle Bekleidung - ca. 25 - 28 Jahre - einer von ihnen hatte einen schwarzen Vollbart

Dorsten:

Im Zeitraum von Samstagmittag (12:00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (13:00 Uhr) kam es auf der Bernhardstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten über ein zuvor gewaltvoll geöffnetes Fenster in das Innere des Gebäudes. Im Anschluss flüchteten sie vermutlich über eine Terassentür in unbekannte Richtung. Ob sie Gegenstände mitnahmen, steht noch nicht fest.

Auf dem Nikolaus-Groß- Weg brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenendhaus ein. Dazu hebelten sie eine Terassentür auf. Ob die Unbekannten Diebesgut mitnahmen, steht noch aus. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (11. Oktober, 15:00 Uhr) und Sonntag (13. Oktober, 17:00 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell