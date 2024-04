Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heizdecke in Brand geraten

Königsee (ots)

Am Freitag, gegen 17.40 Uhr, geriet in Königsee in der Werkstraße eine Heizdecke in Brand. Der 85-jährige Eigentümer der Decke schaltete diese ein und verließ kurzzeitig das Zimmer. Als er zurückkam, stand bereits der Sessel samt Heizdecke in Flammen. Zeugen, welche den Brand wahrnahmen, begaben sich in die Wohnung und halfen dem Mann, sowie seiner 88-jährigen pflegebedürftigen Frau die Wohnung zu verlassen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden, sodass nur der Sessel und die Heizdecke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei der Benutzung von Heizdecken rät die Polizei zu besonderer Sorgfalt. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt. Insbesondere ältere Modelle können gefährlich werden, da sie sich nicht automatisch abschalten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell