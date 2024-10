Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Diebstähle und Sachbeschädigungen auf Friedhof im Stadtteil Boy

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter zahlreiche Grablampen von einem Friedhof an der Lütkestraße im Stadtteil Boy. Zudem wurde eine Vielzahl an Gräbern beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen sind rund 160 Gräber betroffen. Ein vor Ort angetroffener Zeuge konnte in einem Gebüsch im Bereich der Scharnhölzstraße mehrere Taschen auffinden, die vermutlich von den Tätern zurückgelassen wurden. Unter anderem wurde hier auch ein mutmaßliches Tatwerkzeug festgestellt. Die eigesetzten Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Geschädigte (Angehörige) können sich auf einer Polizeiwache melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei auch telefonisch unter der 0800 2361 111 entgegen.

