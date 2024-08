Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Freinsheim (ots)

Am Morgen des 09.08.2024, gegen 10.00 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich der Reiboldstraße / Bahnhofstraße in Freinsheim ein Verkehrsunfall mit Flucht. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin wollte im Einmündungsbereich von der Reiboldstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei bog diese in einem zu engen Bogen ab und touchierte den dort verkehrsbedingt wartenden Unfallbeteiligten. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw mit ausländischer Zulassung gehandelt haben, welcher von einer weiblichen Person gefahren wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

