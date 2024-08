Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024, wurde ein Zeuge um 01:00Uhr durch ein Knallgeräusch aufgeschreckt und begab sich direkt in Richtung der Geräuschquelle. Hier konnte er feststellen, dass eine sich in der Talstraße, Ecke Ludwigstraße befindliche Lichtzeichenanlage durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der Verursacher, ein schwarzer PKW, flüchtete in Fahrtrichtung Pulverturmstraße. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamten diverse Fahrzeugfragmente sichergestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) zu melden.

