POL-PDNW: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Deidesheim/Weinstraße (ots) - In Deidesheim in der Appengasse wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Haßloch am 08.08.2024 zwischen 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr Verkehrskontrollen bezüglich Verkehrssicherheit und Geschwindigkeit durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 23 Verstöße, davon 15 bezüglich Geschwindigkeit, festgestellt und geahndet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Haßloch Oliver Jösch, PHK ...

