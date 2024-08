Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Seitenscheibe beschädigt

Grünstadt (ots)

Am 08.08.2024, zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr, beschädigte unbekannte Täterschaft einen Pkw, welcher in diesem Zeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Bahnhof-Nord in Grünstadt abgestellt wurde. Hierbei wurde eine Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen bzw. eingeschlagen.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel. 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell