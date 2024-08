Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Elmstein

Iggelbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Elmstein (ots)

Am Donnerstag, den 08.08.2024, befuhr ein 64-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht mit seinem Kleinkraftrad um 16:43Uhr die Dorfstraße in Elmstein / Iggelbach. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr stürzte der Fahrer ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Person Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein entsprechender Test ergab 1,48Promille. Nachdem der Fahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

